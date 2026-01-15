Главный тренер Кудривки Василий Баранов высказался о появлении в команде экс-игрока Александрии Александра Беляева и защитника Ярослава Кисиля, принадлежащего ЛНЗ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Доволен тем, что Александр очень желает играть за Кудривку, он с нами провел две недели в конце осенней части чемпионата. Мы были довольны его работой, поэтому предложили подписать контракт. Сказал, что хочет играть в футбол, стараться приносить пользу клубу, а также выполнить поставленную задачу.

Этого парня я знаю с 17 лет. Работал с ним в Заре U-19, и то, что он сейчас в Премьер-лиге - это его заслуга. Все зависит от него, Ярослав имеет очень неплохие качества: парень трудолюбивый, технически оснащенный, очень мобильный. Уверен, что он добавит, он сможет сыграть на нескольких позициях, - рассказал Баранов.