Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович в эфире УПЛ ТВ подвел итоги матча 17-го тура УПЛ против Кривбаса, который завершился нулевой ничьей. Наставник харьковчан сразу подчеркнул, что команда готовилась к сложному поединку.

Ожидали трудного матча, потому что видно, что поле тоже тяжелое. Обе команды хотели выиграть сегодня. У нас, я считаю, был лучший момент в конце матча, могли где-то выжать больше из этого матча, очень хотели выиграть, подключиться в эту борьбу за высокие места. Но у нас ещё всё впереди, двигаемся дальше. «Кривбасс» был непростым соперником сегодня.

Такой матч был. И у нас, и у «Кривбасса» было мало моментов. Во-первых, я считаю, поле помешало играть так, как мы можем играть. И второе — это ответственность за результат. Думаю, команды не хотели рисковать. И «Кривбасс» строго сыграл, и ждали ошибки друг друга — не дождались, не использовали этот хороший момент.

Надо выжимать больше, агрессивнее действовать на стандартах, забивать голы. Работаем над этим и будем дальше работать. Очень тяжелый матч тоже для судей, много спорных моментов, но как есть. Где-то дают лёгкую жёлтую, где-то не дают — я не могу ничего с этим сделать.