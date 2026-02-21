Металлист 1925 сыграл вничью с Кривбассом
Команды не выявили сильнейшего
около 16 часов назад
Фото - ФК Кривбасс
В матче 17-го тура УПЛ харьковский Металлист 1925 на стадионе в Житомире встречался с криворожским Кривбассом. Матч завершился вничью со счетом 0:0.
В конце игры бразильский дебютант Металлиста 1925 Баптистелла имел хорошую возможность забить гол и принести победу харьковчанам, но вратарь Кривбасса спас свою команду.
Металлист 1925 занимает шестое место в таблице УПЛ, набрав 25 очков за 15 матчей. В следующем туре 28 февраля команда примет Александрию;
Кривбасс идет пятым с 27 баллами после 17 проведенных игр. 1 марта криворожцы будут противостоять дома Заре.
УПЛ, 17-й тур
Металлист 1925 – Кривбасс – 0:0