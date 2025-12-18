Ньюкасл благодаря голу в добавленное время сыграет в полуфинале Кубка английской лиги
Осталась одна путёвка
около 22 часов назад
Фото - Getty Images
Ньюкасл в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги встречался с Фулхэмом. Игра на «Сент-Джеймс Парк» завершилась со счетом 2:1.
В начале встречи команды обменялись голами Виссы и Лукича. Равный счет держался почти до конца основного времени, и 19-летний Майли принес победу Ньюкаслу.
Кубок английской лиги. Четвертьфинал
Ньюкасл - Фулхэм 2:1
Голы: Висса 10, Майли 90+2 - Лукич 16
23 декабря определится последний полуфиналист Кубка английской лиги в паре Кристал Пэлас - Арсенал.