Ярмолюк остановился за шаг от полуфинала Кубка английской лиги
Брентфорд уступил Манчестер Сити
1 день назад
Фото - Getty Images
Ман Сити в 1/4 финала Кубка английской лиги. встречался с Брентфордом. Матч в Манчестере завершился со счетом 2:0.
Команда Хосепа Гвардиолы забила по голу в каждом из таймов. Сначала удалось отличиться Шерки, а после перерыва Савиньо обеспечил Манчестер Сити выход в полуфинал.
Хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк отыграл за Брентфорд 87 минут.
Кубок английской лиги. Четвертьфинал
Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67