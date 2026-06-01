Оболонь готова выкупить контракт полузащитника Ивана Нестеренко, который принадлежит Ворскле, сообщает «ТаТоТаке».

Тяжелая финансовая ситуация Ворсклы может побудить к торгам за футболиста в формате аукциона.

Кроме пивоваров, заинтересована Заря, Черноморец, который вернулся в УПЛ, а также Левый Берег, который будет играть стыковые матчи с Александрией.

Нестеренко в сезоне 2025/26 сыграл за Оболонь 22 матча: 1 гол, 1 ассист.

Контракт Ивана с Ворсклой рассчитан до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.