Известны пары стыковых матчей за право выступать в УПЛ
Поединки состоятся 5 и 9 июня
Фото: УПЛ
По итогам матчей 30-го тура Первой лиги, определились пары стыковых матчей за право выступать в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.
Пары стыковых матчей за право играть в УПЛ
- Кудривка – Агробизнес
- Александрия – Левый Берег
Согласно результатам жеребьевки, клубы УПЛ сыграют первые стыковые матчи на своих полях.
Эти поединки состоятся 5 и 9 июня. Время начала всех игр будет сообщено дополнительно.
