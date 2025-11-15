Сергей Разумовский

Оболонь в субботу, 15 ноября, проведет контрольный спарринг против Кудривки. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Начало матча запланировано на 12:00 на учебно-тренировочной базе Оболонь в Буче. О возможной трансляции игры не сообщается.

Отмечается, что встреча даст возможность командам поддержать игровой тонус во время паузы в чемпионате и качественнее подготовиться к возобновлению матчей в рамках украинской Премьер-лиги. Основными задачами спарринга являются отработка тактических взаимодействий, проверка качества командной игры между линиями, а также предоставление дополнительной игровой практики футболистам, которые в последнее время получали меньше времени на поле.

Такие матчи – это дополнительный шаг в подготовке коллектива к ответственным официальным играм. Это дает тренерскому штабу шанс оценить различные варианты состава и предоставить шанс проявить себя всем игрокам команды.

Напомним, недавно Кудривка сенсационно одолела Оболонь на её же поле в рамках УПЛ (1:0).