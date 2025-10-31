Сергей Стаднюк

В 11-м туре украинской Премьер-лиги Кудровка номинально дома одолела Оболонь.

Гости своей же арены владели инициативой – создавали опасные моменты. Однако решающий эпизод произошел в конце первого тайма. На 39-й минуте форвард Кудровки Думанюк воспользовался ошибкой защиты «пивоваров» и точным ударом с близкого расстояния открыл счет.

После перерыва Оболонь пыталась отыграться, увеличив давление на ворота соперника. Однако хорошо организованная оборона Кудровки не позволила киевлянам реализовать свои моменты. Номинальные хозяева действовали сосредоточенно, грамотно сбивали темп игры и довели матч до победного завершения – 1:0.

Кудровка набрала 14 очков и обошла Оболонь (13) в турнирной таблице. За последние 10 матчей во всех турнирах «пивовары» добыли лишь одну победу.

УПЛ, 11-й тур

Кудровка – Оболонь 1:0

Гол: Думанюк, 39

Кудровка: Яшков, Мельничук, Сердюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Мачелюк, Думанюк, Лосенко, Козак, Сторчоус (Легостаев, 75), Свитюха (Морозко, 59), Овусу (Литовченко, 75)

Оболонь: Федоровский, Шевченко (Мединский, 84), Дубко, Ломницкий, Семенов (Пасич, 72), Ильин, Черненко (Товарчи, 84), Чех, Слободян, Бычек (Нестеренко, 72), Суханов (Прокопенко, 76)

Предупреждения: Козак, Яшков – Чех, Дубко, Шевченко

Обзор матча будет доступен на странице события Кудривка – Оболонь.