Главный тренер Шахтёра Арда Туран оценил игру Кирилла Фесюна и других игроков, которые получают меньше игровой практики, в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций против Хамрун Спартанс (2:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Фесюн – очень хороший вратарь, и я верю, что в будущем он будет еще лучше. Конечно, мы стараемся играть с ним, если у нас есть такая возможность. У нас есть отличные голкиперы, включая Ризника. Им приходится нелегко, ведь нужна уверенность в своих действиях, а получить ее можно только через игровое время. Я очень доволен поведением Фесюна и его прогрессом. Я обнял его перед тренировкой. Возможно, это тоже как-то повлияло на его игру.

На самом деле, если посмотреть на количество проведенных минут, вы увидите, что они будут равными. Мы просто используем футболистов в зависимости от конкретного матча. Например, Педриньо и Бондар – это те, кто обычно играет. Также сейчас Очеретько отыграл 45 минут, а что касается Тобиаса и Конопли, то вы никогда не знаете, кто будет первым вариантом. Когда я только пришел, сказал, что мне нужны 24 игрока для наших целей, и мы движемся дальше таким образом. У нас нет футболистов, которые играют больше или меньше, у нас есть только одна команда и одна семья.