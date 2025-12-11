Павел Василенко

В матче пятого тура основного этапа Лиги конференций мальтийский Хамрун Спартанс на своём стадионе принимал донецкий Шахтер. «Горняки» одержали победу со счетом 2:0.

В первом тайме болельщики забитых мячей не дождались, а во второй половине игры Шахтер сделал своё дело. На 61-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет, а через три минуты преимущество удвоил Изак.

Таким образом, Шахтер за тур до завершения группового этапа гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На данный момент донецкая команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 12 очков.

В заключительном туре основного этапа ЛК Шахтер сыграет против хорватской Риеки (18 декабря).

Лига конференций, 5-й тур

Хамрун Спартанс – Шахтёр – 0:2

Голы: Мейреллиш, 61, Изак, 54.