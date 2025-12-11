Шахтёр на выезде победил Хамрун Спартанс и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги конференций
«Шахтёры» завоевали три очка
около 2 часов назад
В матче пятого тура основного этапа Лиги конференций мальтийский Хамрун Спартанс на своём стадионе принимал донецкий Шахтер. «Горняки» одержали победу со счетом 2:0.
В первом тайме болельщики забитых мячей не дождались, а во второй половине игры Шахтер сделал своё дело. На 61-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет, а через три минуты преимущество удвоил Изак.
Таким образом, Шахтер за тур до завершения группового этапа гарантировал себе выход в плей-офф турнира. На данный момент донецкая команда занимает второе место в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 12 очков.
В заключительном туре основного этапа ЛК Шахтер сыграет против хорватской Риеки (18 декабря).
Лига конференций, 5-й тур
Хамрун Спартанс – Шахтёр – 0:2
Голы: Мейреллиш, 61, Изак, 54.