Сергей Разумовский

Бывший нападающий Альбасете Роман Зозуля обратился к болельщикам испанского клуба после громкой победы над Реалом в 1/8 финала Кубка Испании. После матча, который завершился со счетом 3:2 в пользу Альбасете, украинец опубликовал эмоциональное сообщение, в котором поблагодарил фанатов и подчеркнул, что для него это был особенный, исторический день.

Я очень счастлив и благодарен, что был в этот исторический день с вами. Альбасете всегда будет в моем сердце и будет моим домом, спасибо за всю поддержку мне и моей стране. Роман Зозуля

Роман Зозуля выступал за Альбасете в течение четырех лет — с 2017 до 2021-го. За это время стал одним из футболистов, которых местная публика хорошо запомнила. Поэтому его реакция на резонансную кубковую сенсацию выглядит вполне естественной и показывает, что связь с клубом он сохранил и после завершения выступлений в Испании.

