В Испании отреагировали на три пропущенных мяча Лунина в матче Реала в Кубке Испании
Украинец вышел в стартовом составе команды Арбелоа
около 2 часов назад
В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал неожиданно уступил Альбасете со счетом 2:3 и покинул турнир. Вратарь мадридской команды Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел матч с первых минут.
После финального свистка испанские СМИ поддержали украинского голкипера, подчеркнув, что он не должен терять игровое время из-за вылета команды из Кубка. Журналисты также обратили внимание на непростое положение Лунина в Реале, отметив, что именно он часто оказывается в центре внимания после поражений и при этом не получает шансов сыграть в решающих матчах турниров.
«Лунин остается без соревнований, и он этого не заслуживает. Он один из немногих игроков Реала, кто действительно спасал команду. Ему забили три гола, но шансов что-то изменить у него не было. При этом он отбил все, что можно было отбить
Украинскому вратарю не везет: он всегда появляется на фотографиях после поражений, а когда доходит до финалов, его из этих матчей убирают», — написали в Marca.