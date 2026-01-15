В рамках 1/8 финала Кубка Испании Реал неожиданно уступил Альбасете со счетом 2:3 и покинул турнир. Вратарь мадридской команды Андрей Лунин вышел в стартовом составе и провел матч с первых минут.

После финального свистка испанские СМИ поддержали украинского голкипера, подчеркнув, что он не должен терять игровое время из-за вылета команды из Кубка. Журналисты также обратили внимание на непростое положение Лунина в Реале, отметив, что именно он часто оказывается в центре внимания после поражений и при этом не получает шансов сыграть в решающих матчах турниров.