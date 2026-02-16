Сергей Разумовский

Прошло жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира болельщиков ждёт несколько ярких противостояний, в частности встреча Ньюкасла с Манчестер Сити, а также матч Вулверхэмптона против Ливерпуля.

Своего соперника также узнал Арсенал – лондонцы сыграют с Мэнсфилд Таун, тогда как Челси отправится в гости к Рексхэму. Брентфорд украинца Егора Ярмолука имеет возможность сыграть с Вест Хэмом, если пройдет Маклсфилд. Матчи этой стадии запланированы на 7–8 марта.

Пары 1/8 финала Кубка Англии

Фулхэм – Саутгемптон

Порт Вейл или Бристоль Сити – Сандерленд

Ньюкасл – Манчестер Сити

Лидс – Норвич

Мэнсфилд Таун – Арсенал

Вулверхэмптон – Ливерпуль

Рексхэм – Челси

Вест Хэм – Маклсфилд или Брентфорд

