Очередное противостояние Сити и Ньюкасла, а с кем может сыграть Ярмолюк? Прошло жеребьёвка 1/8 Кубка Англии
около 1 часа назад
Прошло жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии. На этой стадии турнира болельщиков ждёт несколько ярких противостояний, в частности встреча Ньюкасла с Манчестер Сити, а также матч Вулверхэмптона против Ливерпуля.
Своего соперника также узнал Арсенал – лондонцы сыграют с Мэнсфилд Таун, тогда как Челси отправится в гости к Рексхэму. Брентфорд украинца Егора Ярмолука имеет возможность сыграть с Вест Хэмом, если пройдет Маклсфилд. Матчи этой стадии запланированы на 7–8 марта.
Пары 1/8 финала Кубка Англии
Фулхэм – Саутгемптон
Порт Вейл или Бристоль Сити – Сандерленд
Ньюкасл – Манчестер Сити
Лидс – Норвич
Мэнсфилд Таун – Арсенал
Вулверхэмптон – Ливерпуль
Рексхэм – Челси
Вест Хэм – Маклсфилд или Брентфорд
