Павел Василенко

То, что произошло на одном из матчей Кубка Англии, быстро превратилось из футбольного события в повод для насмешек в сети. Качество газонов обычно активно обсуждают в странах не очень развитых, но никак не в турнире, который считается визитной карточкой английского футбола. Именно поэтому состояние поля в поединке между Гримсби Таун и Вулверхэмптоном шокировало даже опытных болельщиков.

Гости одержали свою первую выездную победу в сезоне — единственный гол в середине второго тайма забил Сантьяго Буэно. Но спортивный результат отошел на второй план. В центре внимания оказался стадион «Бланделл Парк», газон которого больше напоминал вспаханное поле, чем футбольную арену.

Сотрудники стадиона приложили максимум усилий, чтобы подготовить покрытие к матчу, однако результат оказался плачевным. Во время игры куски грязи взлетали в воздух после каждого подката или сильного удара по мячу, а обильный дождь только ухудшил ситуацию. Кадры с матча моментально разлетелись по соцсетям, вызвав волну иронии и критики в адрес организаторов.

Для турнира с такой историей и статусом подобное зрелище выглядело почти абсурдно — и именно это сделало матч не столько футбольным, сколько вирусным.