Голкипер Динамо Руслан Нещерет прокомментировал победу в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Тяжелая игра, тяжелое поле, но мы взяли свои очки. Поэтому счастливы, что победили. Трепет? Возможно, сначала в первые минуты, но с первым касанием мяча это все прошло.

Что касается погоды, до сборов также была суровая зима, поэтому мы приехали, потренировались на базе. Но ничего, подстроились и забрали свои три очка. Соскучились по официальным играм. На сборах так не боролись за результат. Это, может, как-то завело нас. Мы пошли больше в атаку, больше атаковали во втором тайме и забили.

Когда я был на поле, то как-то чувствовалось, что мы давим и обязательно забьем. Так и произошло. Конечно, это дает уверенность. Это дает положительный импульс к следующим играм. Поэтому, конечно, будет уверенность.