Голкипер Динамо Руслан Нещерет прокомментировал победу в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (1:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Первая игра после зимней паузы прошла тяжело. Конечно, довольны, что победили на характере. Качество поля сегодня нивелировало наши технические и, возможно, тактические возможности. Поэтому хорошо, что, несмотря на все, добились победы и движемся дальше.

Это была такая игра, где все решает один гол. Такие матчи часто заканчиваются со счетом 1:0 или 2:1. Повезло, что мы реализовали одну из своих возможностей. Считаю, моментов у нас было несколько, но из-за состояния поля не удалось полностью использовать свои возможности.

Я всегда стараюсь держать себя в тонусе, ведь один эпизод может решить судьбу матча, как, например, сегодня. Постоянно двигаюсь, подсказываю защитникам и делаю все возможное, чтобы помочь команде.

У меня была травма еще с осенней части сезона. Доигрывал с болью в плече. Сейчас ситуация лучше, хотя небольшая боль еще остается. Врач сказал, что это нормально для такого типа травмы. Чувствую себя хорошо и надеюсь, что в дальнейшем все будет еще лучше.

Приезд в Украину? Первые дни было тяжело, особенно в плане дыхания, ведь переход из теплого климата в холодный дается непросто. Казалось бы, физическая форма есть, но дышать нормально сложно. На базе у нас хорошие условия: качественное поле, зал – есть все необходимое для полноценной подготовки. Будем работать и настраиваться на победу.