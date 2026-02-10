Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник Шахтёра Антон Глущенко прибыл в расположение Кудривки, о чём сообщает «ТаТоТаке». Появление 21-летнего футболиста в лагере команды может свидетельствовать о приближении кадровых изменений перед второй частью сезона и желании игрока получить больше стабильной игровой практики.

По данным источника, Глущенко ближайшие месяцы проведёт именно в Кудривке на правах аренды. Ожидается, что такая сделка будет рассчитана на весеннюю часть кампании, а для самого полузащитника это шанс регулярнее выходить в стартовом составе, адаптироваться к взрослому футболу в режиме постоянной конкуренции и набрать игровой тонус, которого часто не хватает молодым исполнителям в клубе с высокой ротацией и серьёзными турнирными задачами.

В текущем сезоне Глущенко сыграл 5 матчей и отметился одним забитым мячом. Для Шахтёра он остаётся перспективным игроком группы атаки, однако аренда может стать логичным шагом, чтобы ускорить его прогресс благодаря большему количеству минут на поле и ответственности в матчах чемпионата.

На фоне возможного арендного соглашения стоит упомянуть и турнирный контекст. Шахтёр ведёт борьбу в верхней части таблицы УПЛ и на данный момент идёт вторым, тогда как Кудривка расположена значительно ниже — на 13-й позиции.

Ранее Глущенко вошёл в заявку Шахтёра на Лигу конференций.