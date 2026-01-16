Сергей Разумовский

Аталанта официально подтвердила подписание нападающего Джакомо Распадори, который перешел из Атлетико. Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему итальянцу проявляла также Рома, где выступает украинец Артем Довбик, однако в итоге игрок продолжит карьеру именно в бергамском клубе.

По предварительным данным, сумма трансфера составила 22 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов. Контракт Распадори с Аталантой рассчитан до лета 2030 года, а его зарплата составит 3,5 млн евро за сезон. Для клуба это долгосрочная инвестиция в атакующую линию с четким расчетом на несколько лет вперед.

Интересно, что Атлетико приобрел форварда совсем недавно: в августе мадридцы заплатили Наполи за Распадори 22 млн евро. В текущем сезоне итальянец провел 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб проявляет интерес к Довбику.