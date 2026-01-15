Нападающий сборной Украины Артем Довбик попал в сферу трансферного внимания одного из клубов Каталонии. Речь идет не о Жироне и не о Барселоне, а о ее городском конкуренте Эспаньоле, который внимательно отслеживает ситуацию вокруг форварда Ромы.

Информация об интересе каталонцев появилась еще в начале декабря. Об этом рассказал испанский журналист Алекс де Льяно, отметив, что тогда же ему стало известно имя игрока, который полностью отвечает требованиям спортивного руководства клуба.

Мне назвали футболиста, который идеально подходит под запросы спортивного департамента, и это был Артем Довбик, – подчеркнул де Льяно.

На данный момент 26-летний нападающий находится вне игры из-за повреждения, однако этот фактор не уменьшает интерес к нему. В Испании хорошо помнят его выступления за Жирону, где в сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и привлек внимание многих европейских клубов.