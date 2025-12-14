Сергей Разумовский

В матче 16-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор на своем поле совершил впечатляющий камбэк в игре с Бешикташем, отыгравшись с 1:3 до итоговых 3:3, и спас одно очко в напряженной встрече.

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков стал главной звездой встречи и был признан лучшим игроком матча по версиям сразу двух ведущих аналитических порталов – WhoScored (оценка 8.8) и SofaScore (8.7). Он оформил гол и результативную передачу, активно обострял игру в атаке, заработал желтую карточку и нанёс восемь ударов по воротам. Зубков стал лидером матча как по ударам в створ ворот (4), так и по количеству касаний в штрафной площади соперника (14). Украинец демонстрировал уверенную игру в обводке – 63% успешных попыток дриблинга (5 из 8), заработал один фол на себе и показал высокую точность передач – 86% (48 из 56). Он провёл на поле полный матч, оставаясь ключевой фигурой атак Трабзонспора до финального свистка.

А вот какой был вклад другого украинца – центрального защитника Батаго. Он один раз пробил по воротам, но главным образом отвечал за начало атак и надёжность в защите. Батагов 91 раз встречался с мячом, продемонстрировав высокую культуру паса – 89% точных передач (72 из 81). В единоборствах провёл шесть дуэлей: в воздухе выиграл 1 из 4, на земле – 2. Защитник выполнил один удачный подкат, трижды вынес мяч из опасной зоны, в целом уверенно работая на оборону. Статистические платформы оценили его выступление на уровне 6.6 от WhoScored и 7.0 от SofaScore. Батагов также отыграл полный матч.

Украинский форвард Трабзонспора Данил Сикан появился на поле после перерыва. Он отметился одним заблокированным ударом, трижды касался мяча в штрафной площади Бешикташа и в целом сделал 15 касаний мяча. Сикан показал очень хорошую точность передач – 88% (7 из 8), однако в воздушной борьбе один раз проиграл дуэль сопернику. Также нападающий дважды нарушал правила. Его действия оценили в неутешительные 6.3 балла от WhoScored и 6.1 от SofaScore.