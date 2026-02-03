Сергей Разумовский

Вест Хэм официально подписал центрального защитника Челси Акселя Дисаси, сообщает пресс-служба «молотобойцев». Лондонский клуб усилил линию обороны 27-летним французом в зимнее трансферное окно, рассчитывая добавить команде надежности и вариативности в защите на решающем отрезке сезона.

Отмечается, что Дисаси присоединился к Вест Хэму на правах аренды до завершения текущей кампании. Для молотобойцев это быстрое кадровое решение на фоне непростой турнирной ситуации: в настоящее время команда занимает 18-ю позицию в таблице АПЛ и ведет борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В таких условиях подписание опытного центрального защитника должно помочь стабилизировать игру возле собственных ворот и добавить жесткости в единоборствах.

Сам Дисаси в этом сезоне не сыграл ни одного матча за первую команду Челси. Защитник был отстранен от основного состава по решению тогдашнего главного тренера Энцо Марески. В январе Мареска был уволен, однако ситуация для футболиста существенно не изменилась, так что аренда в Вест Хэм стала возможностью вернуться к регулярной игровой практике и перезапустить сезон уже в другом клубе.

