Челси в 24 туре АПЛ встретился с Вест Хэмом. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:2.

Вест Хэм до перерыва обеспечил себе преимущество со счетом 2:0 благодаря голам Боуэна и Саммервилла. Но тройная замена в перерыве, выполненная Лиамом Росеньором, помогла изменить игру в пользу «аристократов».

Во втором тайме Жоау Педро и Кукурелья восстановили паритет на табло, а в конце встречи Энцо забил победный гол для Челси.

АПЛ. 24 тур

Челси - Вест Хэм 3:2

Голы: Педро, 57, Кукурелья, 70, Энцо, 90+2 - Боуэн, 7, Саммервилл, 36