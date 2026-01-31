Челси устроил болельщикам качели в дерби с Вест Хэмом
Камбэк с нотками отскока
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Челси в 24 туре АПЛ встретился с Вест Хэмом. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:2.
Вест Хэм до перерыва обеспечил себе преимущество со счетом 2:0 благодаря голам Боуэна и Саммервилла. Но тройная замена в перерыве, выполненная Лиамом Росеньором, помогла изменить игру в пользу «аристократов».
Во втором тайме Жоау Педро и Кукурелья восстановили паритет на табло, а в конце встречи Энцо забил победный гол для Челси.
АПЛ. 24 тур
Челси - Вест Хэм 3:2
Голы: Педро, 57, Кукурелья, 70, Энцо, 90+2 - Боуэн, 7, Саммервилл, 36