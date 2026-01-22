Павел Василенко

Французский защитник Пари Сен-Жермен Люка Эрнандес и его жена Виктория Триай оказались в центре громкого скандала. Как сообщает журнал Paris Match, супругов обвиняют в торговле людьми и незаконном трудоустройстве. Сами фигуранты дела категорически отвергают все обвинения.

Иск подала колумбийская семья с тремя детьми, которая, по их словам, работала в доме футболиста с сентября 2024 года до ноября 2025-го. Члены семьи выполняли разные обязанности — убирались, готовили еду и ухаживали за детьми. Согласно материалам дела, трудовые договоры не заключались, работников не регистрировали в системе социального страхования, а вознаграждение они якобы получали исключительно наличными.

Адвокат истцов назвал ситуацию примером «современного рабства», заявив, что семью эксплуатировали из-за её сложного материального положения. По его словам, работники не имели права на отпуск и иногда работали до 82 часов в неделю. Расследованием дела занимается прокуратура Парижа.

Люка Эрнандес и Виктория Триай в совместном заявлении подчеркнули, что не имели злого умысла и не нарушали закон. Они утверждают, что открыли свой дом людям, которых считали друзьями, и доверились им, поверив в процесс легализации их статуса. По словам пары, этим доверием было злоупотреблено.

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.