Сергей Разумовский

Рома опубликовала официальную заявку на матчи плей-офф Лиги Европы. В перечне футболистов, которых Джан Пьеро Гасперини заявил на решающую стадию турнира, не нашлось места для украинского нападающего Артема Довбика. Вне основного списка также остался защитник Анхелиньо.

Отсутствие Довбика связано не с тренерским решением в спортивном смысле, а с его текущим состоянием здоровья. Форвард сборной Украины продолжает не иметь возможности помогать команде из-за серьезного повреждения и проходит восстановление. Речь идет о разрыве мышечно-сухожильного аппарата левого бедра — травме, которая требует длительного лечения и реабилитации.

После медицинского обследования врачи пришли к выводу, что без операции не обойтись, и футболисту было проведено хирургическое вмешательство. Сообщается, что операция прошла успешно, однако сроки возвращения остаются неопределенными, а сам Артем рискует пропустить весь оставшийся сезон-2025/26.

Напомним, Рома обеспечила себе прямой выход в плей-офф Лиги Европы по итогам общего этапа: команда набрала 16 очков и финишировала на восьмом месте в таблице. Имя соперника римлян станет известно после завершения стиковых матчей, которые определят всех участников следующего раунда.