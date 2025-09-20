Официально: легенда Черногории стал главным тренером национальной сборной страны
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Футбольная ассоциация Черногории официально объявила о назначении местной легенды Мирко Вучинича новым главным тренером национальной сборной страны. Он заменит уволенного Роберта Просинечки, ассистентом которого он ранее был.
За свою футбольную карьеру 41-летний Вучинич играл преимущественно в Италии, где провел более 400 матчей за команды Лечче, Рома и Ювентус, а его последним клубом была Аль-Джазира из ОАЭ.
За сборную Черногории бывший нападающий сыграл 46 матчей, забив 17 голов и сделав 6 результативных передач.