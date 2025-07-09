Павел Василенко

Диогу Жота и Андре Силва погибли в автокатастрофе на автомагистрали в Испании в прошлый четверг, когда их автомобиль съехал с дороги, врезался в ограждение и загорелся.

Испанские следственные органы проанализировали дополнительные элементы и доказательства с места происшествия и пытаются собрать воедино все детали и свидетельства, связанные с трагическим событием, произошедшим в ночь со среды на четверг (3 июля) на автомагистрали А52 в провинции Самора.

Водителем арендованного Lamborghini Huracan был не 25-летний брат Андре Силвы, как сообщали некоторые СМИ, а сам Диогу.

«Пока что результаты тестов показывают, что за рулем уничтоженного автомобиля находился Диогу Жота», – сообщает газета La Opinion de Zamora, которую также цитирует Marca.

Полиция опубликовала лишь частичный отчет, а другие детали еще расследуются, однако Гражданская гвардия признала, что «всё указывает на значительное превышение скорости на этом участке шоссе».

Департамент дорожного движения Самора-Гуардиа отвечает за составление экспертного заключения по факту аварии.

«В нем представлены убедительные доказательства того, что, помимо возможного разрыва шины, причиной аварии стало превышение скорости (120 км/ч)», – сообщили агентству EFE источники, близкие к расследованию.

Полиция изучает следы шин для продолжения расследования. Автомобиль, не справившись с управлением, врезался в ограждение между полосами движения под углом, разрушив его на десятки метров. Затем автомобиль превратился в огненный шар, что привело к гибели обоих братьев.

«Автомобиль пытался обогнать, когда у него лопнула шина. Свидетели говорят о двух последовательных взрывах. Первый был связан с лопнувшей шиной, а второй – с взрывом топливного бака», – сообщил представитель местной полиции.

Спасателям было непросто идентифицировать те тела, что обгорели. Личности погибших были установлены благодаря регистрационному номеру автомобиля, документам, удостоверяющим личность, найденным в машине и не уничтоженным огнём, а также результатам ДНК-тестов.