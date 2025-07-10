Водитель грузовика, который снял видео горящего автомобиля Жоты, сделал заявление
Жозе Азеведу стал свидетелем ужасной трагедии
10 минут назад
Водитель грузовика Жозе Азеведу, который утверждает, что именно он снял видео горящего Lamborghini, в котором погибли португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва, прокомментировал трагическое событие в интервью изданию Record.
— Я снимал видео и остановился, чтобы помочь, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, через что прошёл той ночью. Честно, я не знал, кто был в машине. Мои соболезнования семьям. Уверяю, они не превышали скорость. Я увидел марку и цвет автомобиля. Я езжу по этой дороге каждый день с понедельника по субботу и знаю, что она в плохом состоянии. Это тёмная дорога, но я смог различить марку и цвет машины. К сожалению, произошло то, что произошло, — рассказал Азеведу
По данным источника, водитель пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но безуспешно.
Напомним, трагедия произошла на северо-западе Испании. По предварительным данным, во время обгона в автомобиле Lamborghini, за рулем которого находился Жота, взорвалось колесо. Машина слетела с трассы и загорелась. В салоне находился и младший брат Диогу — Андре Силва, игрок клуба Пенафиел.
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