Водитель грузовика Жозе Азеведу, который утверждает, что именно он снял видео горящего Lamborghini, в котором погибли португальские футболисты Диогу Жота и Андре Силва, прокомментировал трагическое событие в интервью изданию Record.

— Я снимал видео и остановился, чтобы помочь, но, к сожалению, ничего не смог сделать. Моя совесть чиста. Я знаю, через что прошёл той ночью. Честно, я не знал, кто был в машине. Мои соболезнования семьям. Уверяю, они не превышали скорость. Я увидел марку и цвет автомобиля. Я езжу по этой дороге каждый день с понедельника по субботу и знаю, что она в плохом состоянии. Это тёмная дорога, но я смог различить марку и цвет машины. К сожалению, произошло то, что произошло, — рассказал Азеведу

По данным источника, водитель пытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но безуспешно.

Напомним, трагедия произошла на северо-западе Испании. По предварительным данным, во время обгона в автомобиле Lamborghini, за рулем которого находился Жота, взорвалось колесо. Машина слетела с трассы и загорелась. В салоне находился и младший брат Диогу — Андре Силва, игрок клуба Пенафиел.