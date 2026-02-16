Сергей Разумовский

Матч 17-го тура Национальной лиги U-19 между Динамо и Рухом не состоится в запланированные сроки. Как сообщила пресс-служба киевского клуба, стороны согласовали перенос поединка, а новой датой встречи определено 16 марта.

В Динамо уточнили, что решение связано с кадровой ситуацией: игроков обеих команд вызвали в юношескую сборную Украины U-18. Из-за этого клубы договорились сыграть матч позже, чтобы не терять важных исполнителей и сохранить спортивный принцип.

Перенос игры с Рухом влияет на календарь киевлян после зимней паузы. Таким образом, первый матч после возобновления турнира Динамо проведет не в 17-м, а в 18-м туре — против Эпицентра. Эта встреча запланирована на 26 февраля.

В турнирной таблице Национальной лиги U-19 Динамо имеет 38 очков и занимает второе место, тогда как Рух с 32 баллами находится на четвертой позиции. Лидером чемпионата остается Шахтер, который набрал 42 очка.