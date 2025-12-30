Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик поздравил болельщиков с Новогодними праздниками. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Команде пожелаю, чтобы все вернулись психологически и физически восстановленными, ведь впереди тяжелая работа на сборах. Период подготовки во время сборов всегда является сложным, особенно для молодых футболистов, поэтому хочу, чтобы все вернулись в хорошем настроении и с положительными эмоциями. Главное, чтобы не было травмированных, потому что знаю, что во время отпуска футболисты участвуют в разнообразных подвижных играх, и я не могу их в этом ограничивать, однако необходимо быть ответственными. Хочу, чтобы команда в полном составе вернулась и продолжила то, что начала в первой части сезона, а именно прогрессировала и достигала поставленных целей.

Что касается болельщиков, то желаю им прежде всего здоровья, мира и чтобы они получали только положительные эмоции от нашей игры. Мы приложим значительные усилия для этого, и могу заверить, что за команду не будет стыдно. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживают нас на каждом матче и, несмотря на то, где мы играем, всегда присутствуют на трибунах, даже если их немного. Пусть их энтузиазм не уменьшается, потому что именно они дают дополнительную мотивацию и вдохновение, чтобы «Шахтёр» U19 прогрессировал и достигал поставленных целей.