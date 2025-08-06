Легендарный полузащитник мюнхенской Баварии Томас Мюллер подписал контракт с клубом МЛС Ванкувер Вайткэпс (Канада). Об этом сообщила пресс-служба канадского клуба.

35-летний немец присоединился к новой команде на правах свободного агента после завершения клубного чемпионата мира-2025, по итогам которого он попрощался с Баварией, в которой провел 25 лет. Соглашение действительно до конца 2025 года и предусматривает опцию продления еще на сезон.

За время выступлений в составе мюнхенского клуба Томас Мюллер провел 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 276 результативных передач. Вместе с Баварией он 13 раз выигрывал чемпионат Германии, шесть раз Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Кроме того, дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

В сезоне 2024/25 Мюллер провел 49 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6 миллионов евро.