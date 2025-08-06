Сергей Стаднюк

Контрольный матч между итальянской Дженоа и студенческой сборной Японии завершился ничьей 1:1. Поединок оказался напряженным и равным, но принес много полезной информации для штаба Виейры. Несмотря на жару и ограниченный состав, итальянцы действовали активнее в атаке и создали больше моментов, хотя реализация оставляла желать лучшего. Японцы же, хоть и уступали в количестве моментов, к концу матча выглядели свежими и смогли навязать высокий темп, заставив вратарей Дженоа не раз демонстрировать мастерство.

Единственный гол «грифонов» в первом тайме забил Малиновский, реализовав пенальти на 21-й минуте после нескольких опасных атак Коломбо, Торсби и самого украинца. В ответ японцы сравняли счет на 33-й минуте благодаря точному пасу и меткому завершению Шиноды. Во втором тайме, несмотря на многочисленные замены, Дженоа продолжала искать победный мяч (моменты имели Малиновский, Вентурино, дважды Экюбан), однако студенты из Японии сумели сохранить равновесие благодаря скорости, прессингу и дисциплине.

Вашему вниманию обзор матча.

Контрольный матч

Дженоа – Студенческая сборная Японии 1:1

Голы: Малиновский, 21 (пен.) – Шинода, 33

Ранее ассист Малиновского принес победу Дженоа над Мантовой.