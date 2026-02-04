Сергей Разумовский

Агробізнес сообщил о кадровом усилении линии атаки. Клуб официально объявил о подписании сразу двух нападающих. Новичками команды из Волочиска стали Андрей Резник и Назарий Ныч, которые имеют опыт выступлений в Первой лиге и других профессиональных соревнованиях Украины.

Первым из новых форвардов является 25-летний Андрей Резник. В своей карьере он успел поиграть за Тернополь, Ниву Тернополь и Левый Берег. На профессиональном уровне Резник провел 141 матч, в которых отметился 19 забитыми мячами. Таким образом, Агробизнес получил нападающего с немалым игровым багажом.

Вторым новичком стал 26-летний Назарий Ныч, который в последнее время выступал в составе Феникс-Мариуполь. Также в его послужном списке есть Волынь, ПФК Львов, ЛНЗ и Виктория Сумы. В общем, Ныч сыграл 178 матчей в профессиональном футболе и забил 18 голов. Его опыт охватывает выступления в различных клубных системах, что может добавить вариативности группе атаки команды.

После первой части сезона Агробизнес идет на пятой позиции в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками. Отставание от Ингульца в борьбе за стыки составляет три балла.

