ОФИЦИАЛЬНО. Стали известны все арены домашних матчей украинских клубов в еврокубках
УЕФА утвердил города и стадионы для проведения матчей
около 1 часа назад
Сегодня стали известны места проведения первых домашних матчей украинских команд в квалификационных раундах еврокубков сезона 2025/26. Из-за войны в Украине поединки вновь пройдут на нейтральных аренах за границей.
Шахтер — квалификация Лиги Европы, 1-й раунд
10 июля 2025 года
Любляна (Словения), стадион Стожице
Полесье — квалификация Лиги конференций, 2-й раунд
24 июля 2025 года
Кошице (Словакия), Кошицкая футбольная арена
Александрия — квалификация Лиги конференций, 2-й раунд
24 июля 2025 года
Катовице (Польша), стадион ГКС Катовице
Динамо — квалификация Лиги чемпионов, 2-й раунд
29 или 30 июля 2025 года
Люблин (Польша), Арена Люблин
Полесье, Александрия и Динамо все свои домашние матчи будут проводить на указанных стадионах, в то время как Шахтер с большой вероятностью изменит стадион в случае прохода в следующие раунды еврокубков.