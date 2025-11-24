Павел Василенко

Официально подтверждено: компания A22 – организатор проекта Суперлиги – подала масштабный иск против УЕФА. Президент Реала Флорентино Перес в ходе Генеральной ассамблеи клуба заявил, что юридические шаги уже начаты. Общая сумма претензий превышает 4,5 миллиарда евро, и основную часть компенсаций требует именно мадридский клуб.

Впрочем, иск – не единственное действие, на которое пошла Суперлига. A22 также обратилась с официальным письмом к президенту УЕФА Александеру Чеферину, призывая его выполнить решение Суда Европейского Союза и одобрить новый турнир. Этим шагом организаторы пытаются добиться признания Суперлиги как полноценного европейского соревнования.

Еще в декабре 2024 года A22 направила в УЕФА предварительное письмо с просьбой легализовать формат «Лиги Объединения». Запрос остался без ответа, хотя после этого состоялись переговоры – однако безрезультатные. Теперь, имея положительное решение суда и иск на миллиарды, компания снова выдвигает требование официального признания, установив для УЕФА четкий дедлайн – не позднее восьми недель от даты письма.

В документе A22 подробно объясняет, что год переговоров не принес соглашения из-за нежелания УЕФА идти на реформы. По мнению компании, это был преднамеренный маневр, призванный выиграть время и задержать запуск Суперлиги. Поэтому A22 настаивает на компенсации всех убытков, нанесенных задержками и противодействием со стороны европейской футбольной организации.