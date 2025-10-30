Павел Василенко

Сенсационная новость из мира футбола – Реал Мадрид готовит иск против УЕФА на колоссальные 4,5 миллиарда евро.

Испанский гигант и компания A22 Sports Management, продвигавшая проект Суперлиги, требуют компенсацию за нереализованный турнир.

По данным издания AS, сумма иска включает упущенные доходы, репутационные убытки и экономический ущерб, нанесенный клубу после срыва договоренностей. Адвокаты Реала и A22 уже работают над документами, которые скоро поступят в суд.

Это решение – переход в наступление после безрезультатных переговоров с УЕФА, которые длились почти год.

Напомним, в декабре 2021 года Суд Европейского Союза постановил, что правила ФИФА и УЕФА относительно одобрения клубных турниров нарушают антимонопольное законодательство.

В переговорах участвовали Флорентино Перес, президент Реала, и Жоан Лапорта из Барселоны, однако последний впоследствии дистанцировался от проекта, сблизившись с позицией Европейской клубной ассоциации (ECA).

Обсуждение телевизионных прав и формата соревнований зашли в тупик – УЕФА, по мнению стороны Суперлиги, лишь тянул время, чтобы помешать старту турнира.

Теперь Реал и A22 планируют добиваться компенсации по европейским антимонопольным стандартам.

Юристы клуба считают, что дело можно построить по аналогии с процессом Google против Еврокомиссии, где компанию оштрафовали на 2,4 миллиарда евро – и этот прецедент может сыграть на руку мадридцам.