Сергей Разумовский

Нидерландский Твенте объявил о важном кадровом назначении в управленческой структуре клуба. По информации с официального сайта, новым техническим директором стал Эрик тен Хаг. Для клуба это знаковый шаг, поскольку речь идет о специалисте с большим опытом работы на высшем уровне и хорошо знакомом с внутренней кухней Твенте еще с раннего этапа своей карьеры.

В сообщении подчеркивается, что тен Хаг официально вступит в должность с сезона-2026/27, когда сменит нынешнего технического директора Яна Штроера, который продолжает выполнять свои обязанности сейчас. В то же время процесс передачи дел, судя по всему, будет постепенным: хотя полноценная смена ролей запланирована на 2026/27, Эрик начнет работу в структуре клуба уже 1 февраля.

Контракт с 55-летним нидерландцем подписан до 2028 года, что свидетельствует о долгосрочных планах клуба и желании выстраивать спортивный проект не точечно, а системно. В роли технического директора тен Хаг, вероятно, будет отвечать за ключевые направления спортивного блока: формирование селекционной стратегии, взаимодействие с тренерским штабом, баланс между развитием академии и трансферами, а также общую модель комплектования команды на несколько сезонов вперед.

Назначение также имеет выразительный символический подтекст. Эрик тен Хаг начинал тренерскую карьеру именно в Твенте, поэтому нынешнее возвращение выглядит как новый виток сотрудничества с клубом, но уже на управленческом уровне. За его плечами работа в топовых проектах: последним местом работы был Баер, а ранее он возглавлял Манчестер Юнайтед и Аякс. Такой бэкграунд добавляет веса решению Твенте и может означать, что клуб стремится усилить спортивный менеджмент опытом, который проверен в среде высоких требований и постоянного давления на результат.

