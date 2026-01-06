Павел Василенко

Увольнение Рубена Аморима с должности главного тренера Манчестер Юнайтед стало не только спортивной, но и финансово болезненной историей для клуба. Уже в понедельник португальский специалист официально покинул «Олд Траффорд», а британские СМИ быстро раскрыли сумму компенсации, которую он получит.

По информации talkSPORT, контракт Аморима был рассчитан до 2027 года, так что «красным дьяволам» придется выплатить около 11 миллионов евро. На момент увольнения команда занимала шестое место в Премьер-лиге с 31 очком – столько же было у Челси, а от зоны Лиги чемпионов манкунианцев отделяли всего три балла.

Аморим так и не сумел переломить проклятие, которое преследует клуб после ухода сэра Алекса Фергюсона. С тех пор через тренерское кресло Манчестер Юнайтед прошли Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер и Эрик тен Хаг. Все они покидали клуб с солидными компенсациями, которые в сумме уже превысили 60 миллионов евро. Самым дорогим увольнением остается уход Моуринью.

Английская пресса также назвала причины разрыва с Аморимом. По данным Sky Sports, атмосфера вокруг команды стала напряженной, а эмоциональные и слишком негативные заявления тренера после ничьей с Лидсом (1:1) окончательно подорвали доверие руководства. Сообщается и о конфликте между Аморимом и футбольным директором Джейсоном Вилкоксом, хотя в клубе отрицают наличие ультиматумов и объясняют отставку отсутствием прогресса.

За время работы в Манчестере Аморим провел 63 официальных матча: 24 победы, 18 ничьих и 21 поражение. Команда забила 103 мяча, пропустила 95 и лишь девять раз сыграла «на ноль».