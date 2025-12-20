Павел Василенко

Порту официально объявил о подписании легендарного бразильского защитника Тьяго Силвы. Опытный центрбек решил вернуться в клуб, с которым связан один из ранних этапов его европейской карьеры, и теперь его имя опять вписано в историю португальского гранда.

41-летний бразилец подписал контракт до конца текущего сезона, который также содержит опцию продления ещё на один год. Это уже второй период пребывания Силвы в Порту: впервые он присоединился к клубу еще в 2005 году, однако тогда так и не дебютировал за основную команду.

Ключевую роль в трансфере сыграл президент клуба Андре Виллаш-Боаш, который был инициатором приглашения опытного защитника. Бывший тренер уверен, что опыт и лидерские качества Силвы станут важным усилением для команды.

Тьяго Силва присоединился к Порту на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел 46 матчей на клубном уровне за Флуминенсе, отметился четырьмя голами и одной результативной передачей, подтверждая, что даже в зрелом возрасте остаётся футболистом высокого класса.