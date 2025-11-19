Милан рассматривает возможность громкого возвращения своего бывшего центрального защитника Тьяго Силвы.

Как пишет La Repubblica, клуб активно ищет опытного игрока в центр защиты перед зимним трансферным окном, и 41-летний бразилец считается идеальным вариантом для усиления линии обороны.

Сейчас Силва выступает в Бразилии за Флуминенсе, куда перешел летом 2024 года. Несмотря на возраст, он по-прежнему демонстрирует высокий уровень и, по данным СМИ, не собирается скоро завершать карьеру.

Отмечается, что возможность повторного появления на европейской арене может заинтересовать защитника. В случае возвращения на Сан-Сиро Силва снова окажется в одной команде с Кристианом Пулишичем — они уже играли вместе в Челси и вместе поднимали над головой трофей Лиги чемпионов.

Потенциальное возвращение ветерана через 13 лет после ухода может предоставить Милану дополнительное лидерство и надежность в обороне. Ожидается, что клуб попытается оформить сделку уже зимой.

Ранее Гасперини отреагировал на минимальное поражение Ромы в поединке против Милана.