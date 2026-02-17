Сергей Разумовский

Боруссия Дортмунд обновила заявку на Лигу чемпионов, добавив в нее атакующего полузащитника Данила Кревсуна, который в настоящее время выступает за вторую команду немецкого клуба. 20-летнего украинца внесли в так называемый список B — перечень, куда клубы могут заявлять молодых футболистов, соответствующих требованиям регламента турнира.

Таким образом Кревсун получил официальный статус игрока, который может быть привлечён к матчам самого престижного еврокубка, если тренерский штаб решит усилить заявку или использовать его в конкретной игре в зависимости от кадровой ситуации.

Уже сегодня, 17 февраля, Боруссия Дортмунд проведет домашний поединок против Аталанты. Это будет первый матч стадии плей-офф Лиги чемпионов, поэтому для дортмундцев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выход в следующий раунд.

В нынешнем сезоне Данило Кревсун играет за Боруссию Дортмунд II. На его счету 18 матчей в составе второй команды, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Напомним, Кревсун выступает за молодежную сборную Украины, а в составе команды U-20 играл на юношеском чемпионате мира-2025, выйдя из группы с первого места.