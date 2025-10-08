Сергей Стаднюк

В 1/8 финала чемпионата мира U-20 сборная Украины минимально уступила сверстникам из Испании.

Перед самым матчем появилась громкая новость о том, что вингер «сине-желтых» Геннадий Синчук не сможет помочь команде. Примерно за полтора часа до стартового свистка стало известно, что действительно лидер сборной не попал в заявку на игру.

Причина – дисквалификация за перебор желтых карточек, которую Синчук должен был отбыть в матче с Парагваем (2:1). Однако игрока заметили в технической зоне сборной во время той встречи, поэтому ФИФА не засчитала ему пропуск матча, и наказание было продлено.

И это трагедия сказалась. В первом тайме «сине-желтые» делали ставку на быстрые атаки, рассчитывая на бомбардирские качества Матвея Пономаренко. Именно центрфорвард был самым заметным в составе команды в первой половине: после фола на нем испанцы получили единственный в тайме «горчичник».

Соперник больше контролировал мяч, а в его составе активностью выделялся Паоло Гарсия. Однажды нападающий опасно пробивал головой с линии вратарской, а затем заставил Крапивцова реагировать на мощный удар метров с шестнадцати. В середине тайма испанцы заработали угловой на правом фланге, который стал результативным: после розыгрыша стандарта Мендоса отдал точную передачу на Пабло Гарсию, которому позволили пробить с близкого расстояния.

Украинцы могли быстро сравнять счет, однако Пономаренко не хватило совсем немного, чтобы замкнуть навес, а в конце тайма форвард пробил головой рядом со штангой после подачи Кревсуна. После перерыва подопечные добавили в темпе, перевели игру на половину поля соперника и создали несколько опасных моментов – Гусев еще раз заставил испанского вратаря нервничать.

В заключительные минуты команда Дмитрия Михайленко всеми силами пыталась спасти матч, однако удар Пищура с разворота так и не стал результативным. Украина уступила Испании с счетом 0:1 и завершила выступление на чемпионате мира в Чили.

Чемпионат мира U-20, 1/8 финала

Украина – Испания 0:1

Гол: Пабло Гарсия, 24

Украина (U-20): Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Кисиль, Катрыч, Шах (Шевченко, 65), Ващенко (Будко, 81), Кревсун, Деркач (Дегтярь, 89), Караман (Панченко, 81), Пономаренко (Пищур, 46).

Испания (U-20): Гонсалес, Диас, Куэнка (Кортес, 59), Фортеа (Каналес, 77), Мерино, Белаид (Наварро, 77), Мендоса, Питарч, Браво, Пабло Гарсия, Виргили (Мелла, 59).

Предупреждения: Гусев, 90+3 – Куэнка, 12, Браво, 74