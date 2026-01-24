Сергей Разумовский

Футбольная ассоциация Англии начала рассмотрение дела, связанного с положительным допинг-тестом украинского вингера Челси Михаила Мудрика. Об этом сообщает «Чемпион» со ссылкой на «осведомленные источники», отмечая, что процесс находится в активной фазе.

По информации источника, рассмотрение продолжается примерно две недели. Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение, которое определит дальнейший статус футболиста и его перспективы на ближайший период.

В декабре 2024 года в организме Мудрика был обнаружен запрещенный препарат мельдоний (мильдронат). До появления этой информации украинцу удалось провести за Челси 73 официальных матча, в которых он записал на свой счет 10 голов и 11 результативных передач.

Последний на этот момент выход Мудрика на поле в официальной игре датирован концом ноября 2024 года. Тогда Челси в матче группового раунда Лиги конференций сезона-2024/25 обыграл Хайденхайм на выезде со счетом 2:0, а сам украинец отметился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что дисквалификация Мудрика уже завершена.