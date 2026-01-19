Украинский вингер Михаил Мудрик завершил отстранение от футбола, связанное с допинговым скандалом. Об этом сообщает Topskills Sports UK.

По информации источника, запрет был снят 17 января, и уже в ближайшее время Мудрик должен вернуться к тренировкам первой команды Челси на базе в Кобеме. В последний раз украинец выходил на поле в декабрь 2024 года, после чего оказался вне игры из-за положительного теста на мельдоний.

Также отмечается, что лондонский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста во французский Страсбург. В Челси считают, что в Лиге 1 вингер сможет набрать оптимальную физическую форму и игровой ритм, после чего вернется в состав синхих.

В данный момент ни Челси, ни сам футболист официально не подтвердили информацию о завершении дисквалификации и возможной аренде.

В прошлом сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Всего с момента перехода из Шахтера в январе 2023 года за 70 миллионов евро украинец сыграл 73 поединка за Челси, отметившись 10 голами и 11 ассистами.