Павел Василенко

20-летний центральный защитник киевского Динамо и молодежной сборной Украины Тарас Михавко оказался в центре внимания европейских футбольных гигантов.

По данным TBR Football, за юным талантом охотятся сразу несколько топ-клубов Англии – Ливерпуль, Челси, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Брентфорд и Брайтон. Также в список претендентов добавились РБ Лейпциг и Байер, выступающие в Бундеслиге.

Скауты называют Михавко «топ-проспектом», готовым к переходу в одну из ведущих европейских лиг. По словам источников, английские клубы впечатлены тем, как успешно адаптируются украинские игроки в Премьер-лиге и видят в Тарасе следующую большую историю успеха.

В текущем сезоне защитник провел 14 матчей за Динамо во всех турнирах и отметился тремя голами – результат, который лишь усиливает интерес скаутов.