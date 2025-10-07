Защитник киевского Динамо Тарас Михавко поделился впечатлениями после травмы головы, которую он получил в матче Лиги конференций против Кристал Пэлас (0:2).

«Слава Богу, ничего страшного не произошло. Неудачно приземлился, к тому же противник попал мне головой в висок, из-за чего образовалась небольшая гематома. Два дня даже не тренировался. Прошел обследование, но ничего серьезного не выявили — небольшое повреждение.

В целом, чувствую себя хорошо, гематома должна пройти через несколько дней. Слава Богу, жив-здоров. Сейчас гематомы уже нет, только внутри ощущается синяк. Это футбол — без контактов здесь никак.

Почему Александр Шовковский не делал замену в течение пяти минут? Я за пределами поля сказал, что хочу вернуться в игру. Подумал, что, возможно, боль пройдет, поэтому вышел на поле, но почувствовал, что не смогу продолжить матч. Сев на газон, позвал врачей, мы обсудили ситуацию. Когда вышел за пределы поля, понял, что чувствую себя плохо. Тогда сказал, что не смогу продолжить игру. Врачи посоветовали мне не рисковать», — приводит слова Михаука FootballHub.