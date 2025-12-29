Сергей Разумовский

Полузащитник Металлиста 1925 Вячеслав Чурко стал победителем клубного голосования за лучший гол команды в первой части сезона. Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

Больше всего симпатий болельщиков собрал удар Чурко в матче против Оболони в 16-м туре УПЛ. Именно этот эпизод фанаты признали лучшим, отдав за него 49,5% голосов.

Второе место в опросе занял гол Ивана Калюжного в ворота Агробизнеса (12,6%). Тройку лидеров замкнул Рамик Гаджиев со своим мячом в игре против Александрии (11,6%).

Ранее травмированный лидер Металлиста 1925 провел встречу с болельщиками в Харькове.