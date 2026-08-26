Павел Василенко

УЕФА ввел новое правило для нынешней Лиги чемпионов, которое может не позволить Ливерпулю принять мадридский Реал на «Энфилде», если жеребьевка снова сведет двух европейских грандов. Аналогичное ограничение касается потенциального матча Интер – Арсенал на стадионе «Джузеппе Меацца».

Новое условие вступает в силу уже в этом сезоне. Оно предусматривает, что команда не может принимать на собственном стадионе соперника, с которым встречалась в двух предыдущих сезонах Лиги чемпионов. Таким образом, УЕФА хочет избежать ситуации, когда одна и та же пара играет на одном стадионе три сезона подряд.

Жеребьевка лигового этапа состоится в четверг. В ней примут участие 36 команд, среди которых и донецкий Шахтер.

Новый формат Лиги чемпионов был введен в сезоне-2024/25. Теперь каждая команда проводит восемь матчей против восьми разных соперников – по два представителя из каждой из четырех корзин. При этом с каждой корзиной команда имеет по одному домашнему и одному выездному матчу.