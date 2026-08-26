Павел Василенко

Рейнджерс из Глазго договорился с американским Портленд Тимберс о трансфере 22-летнего нападающего Кевина Келси, хорошо известного украинским болельщикам по выступлениям в составе донецкого Шахтера.

Как сообщает The Athletic, шотландский клуб заплатит за венесуэльского форварда 13 миллионов долларов. Сделка также предусматривает дополнительные бонусы, а Портленд Тимберс получит процент от возможной будущей перепродажи футболиста.

Келси уже отправился в Глазго. В ближайшее время нападающий должен пройти медицинский осмотр и урегулировать последние формальности перед официальным завершением трансфера.

Венесуэлец станет вторым самым дорогим новичком в истории Рейнджерс. Больше него клуб тратил только на Торе Андре Фло, который в 2000 году перешел из лондонского Челси за 12 миллионов фунтов.

Келси перешел в Портленд Тимберс из Шахтера в начале 2025 года. Тогда американский клуб заплатил за венесуэльского форварда 6 миллионов евро.