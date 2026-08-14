Павел Василенко

По итогам недели Украина очков к Таблице коэффициентов УЕФА не набрала. Вчера киевское Динамо на выезде проиграло азербайджанскому Карабаху (0:2) и по сумме двух матчей вылетело из Лиги конференций.

В настоящее время Украина занимает 23-е место в рейтинге – 24.087 балла.

Следует отметить Израиль, который приблизился к Украине на 0.750 балла и уже на следующей неделе будет иметь шанс обойти нашу страну. Отмечаем прогресс Хорватии, которая сохранила трех активных участников из четырех.

Венгрия, Швеция, Румыния, Словения – все имеют по одному участнику, но всем уже гарантирован основной раунд еврокубков.

Украину далее будет представлять только донецкий Шахтер, который попал в основной этап Лиги чемпионов.